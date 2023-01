MM a făcut anunțul în direct! Antrenorul din Liga 1 care nu ar avea licență: ”Va fi ca în 77 când voi anunța!”

FCSB a plecat fără Leo Strizu în cantonament.

După acest eveniment, în Liga 1 început un scandal.

MM Stoica susține că în Liga ar exista un antrenor fără licență.

”Ştiu eu de cineva care nu are carnet de antrenor. O să păstrez pentru când mă întâlnesc pe calea undelor cu domnul Burchel. Am şi eu un as în mânecă. O să vedem la momentul oportun. Eu oricum o ţin pentru mine. Aştep să văd ce mişcare face şeful antrenorilor.

M-am interesat dacă Burchel are CV de antrenor şi nu are. M-am interesat. Mă interesez şi eu. În regulament scrie că noi la meciuri trebuie să avem un antrenor cu licenţa PRO. Noi avem.

O să acuz şi eu la rândul meu. Tu îţi imaginezi ce inepţie a putut să debiteze acest Burchel? Să spună că sunt jucătorii în pericol. Că dacă nu e antrenamentul structurat cum trebuie cumva. Cum să spui că pot muri jucătorii?

Avem medic. Au fost echipe la Liga 1 care au mers fără medic, asta cum mai e? Burchel nu avea habar. Nu ştia despre ce e vorba. Îi place la televizor. Mă aştept să îl văd şi pe la Disney. Spune doar că studiază regulamentul… Păi, studiază, bă, regulamentul, şeful antrenorilor… nu veni să ne explici. Cum să ne spună cine conduce antrenamentul. O să conducă antrenamentul cine considerăm noi. Ăia care au făcut 6 victorii din 7 meciuri.

Nu e ca la Rapid. Eu ştiu că Mihai Iosif nu avea anul trecut carnet de antrenori când au plecat în cantonament. Asta nu e nimic. În momentul în care o devualez, va fi cutremur. Cutremur. Batem 77. Prea vorbesc unii mult şi nu au habar. Nu spun. Îl aştept pe Burchel. Nu are habar. Vorbeşte de dragul de a vorbi. Să îmi dea 10 nume din 200 si vom alege acolo”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.