MM Stoica a analizat-o pe Craiova: ”I-au făcut mai puternici!”

Universitatea Craiova a avut un început de sezon fabulos.

Echipa este lider autoritar în Superligă, iar în Conference este aproape de calificare în faza principală a grupelor.

Recent, MM Stoica a fost întrebat despre Universitatea Craiova

Oficialul FCSB crede că egalul incredibil, din prima etapă, cu UTA, i-a făcut mai puternici pe olteni.

„Craiova nu avea 19 puncte după primele şapte etape, iar Craiova, la cum arată, cu încrederea căpătată… E un clişeu, dar e prea bun: ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103… i-au făcut mai puternici”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.