MM Stoica a anunțat ce primește Mamadou Thiam după ce a semnat cu FCSB: ”Asta îi oferim”

FCSB l-a transferat pe Mamadou Thiam de la U Cluj în schimbul sumei de 50.000 € şi a fundașului Andrei Gheorghiţă.

Mihai Stoica a declarat că atacantul senegalez a semnat contractul și va efectua vizita medicală.

„A semnat deja, iar mâine va efectua doar vizita medicală. (n.r. Îi oferiţi cadou calificarea în grupa Europa League) Îi oferim tricoul cu numărul 93. Este un jucător pe care ni l-am dorit de foarte mult timp şi pe care am reuşit să-l aducem. Important este să fie pregătit şi să ne ajute”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Contractul său este valabil timp de un an, cu opţiune de prelungire pentru încă două sezoane.