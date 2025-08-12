MM Stoica a dat verdictul, după ce Man a plecat de la Parma: ”Este un club uriaş. Despre ce vorbim?”
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 23:51,
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven.
Fotbalistul a plecat de la Parma, după ce toată vara a fost subiectul unei potențiale plecări.
Recent, MM Stoica a comentat plecarea jucătorului în Olanda.
”Uriaş pas înainte, de la o echipă care se zbate în zona retrogradării în Italia până în Champions League.
Champions League e Champions League, iar PSV este un club uriaş. Despre ce vorbim? Şi Parma a fost o echipă mare, dar PSV a fost o echipă mare de tot”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.