MM Stoica a dat verdictul, după ce Man a plecat de la Parma: ”Este un club uriaş. Despre ce vorbim?”

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven.

Fotbalistul a plecat de la Parma, după ce toată vara a fost subiectul unei potențiale plecări.

Recent, MM Stoica a comentat plecarea jucătorului în Olanda.

”Uriaş pas înainte, de la o echipă care se zbate în zona retrogradării în Italia până în Champions League.

Champions League e Champions League, iar PSV este un club uriaş. Despre ce vorbim? Şi Parma a fost o echipă mare, dar PSV a fost o echipă mare de tot”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport.