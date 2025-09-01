MM Stoica a explicat de ce a fost Vlad Chiricheș scos de pe teren în CFR Cluj – FCSB: ”Gigi hotărăște”

FCSB a terminat la egalitate cu CFR, scor 2-2, în etapa a opta din Superliga.

Vlad Chiricheș a fost scos de pe teren în minutul 29.

MM Stoica a declarat că a fost o decizie strategică. Astfel, oficialul a precizat că nu a vorbit cu fundașul și a dezvăluit că ar putea fi scos de pe liste astfel încât Joyskim Dawa să îi poată lua locul.

”Trebuia să iasă un jucător defensiv, toată lumea a realizat că CFR suferă și aveam nevoie de încă un jucător ofensiv în teren. Trebuia să iasă cineva ca să intre Olaru. Nu e vorba de lipsă de respect sau umilință, e o decizie tactică. Nu am discutat cu el după meci.

Nu am stat de vorbă să discutăm. Toți eram supărați pe cuplul ăsta de aur, Colțescu-Hațegan. Dacă patronul hotărăște (n.r. Chiricheș va fi scos de pe liste), Dawa trebuie să intre pe listă. Gheorghiță iese de pe liste, intră Thiam. Mâine trebuie să se decidă în locul cui va intra Dawa. Gigi hotărăște mâine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.