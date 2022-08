MM Stoica a lămurit situația lui Darius Olaru de la FCSB: ”Gata, s-a terminat!”

Darius Olaru a fost suspendat pentru meciul cu Viking din returul play-off-ului Conference League. Dică a spus că îl va pedepsi pe jucător, iar MM Stoica a făcut dezvăluiri despre situația fotbalistului.

”Citeam că a fost amendat și pedepsit Olaru că nu merge acolo. Cum să meargă dacă e suspendat? Rămâne să se antreneze. Îl iei degeaba? Noi jucăm duminică cu Sibiul, care chiar joacă fotbal. Avem nevoie de Olaru să se antreneze. E pace cu Olaru.

Ce am avut de spus am spus. Am văzut că spunea ăsta de la AFAN că e mai complicat. Jucătorul e de acord, nu contestă chestia asta. Hulubei știe foarte bine că la noi nu se pune problema să fie conflicte.

El trebuie să transmită vibrații pozitive echipei în Norvegia. Dacă nu se califică echipa, cade și pe el. Dar gata, s-a terminat. Ce a fost a fost”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.