MM Stoica a oferit detalii despre accidentul în care a fost implicat Gigi Becali: ”Am fost cu el la spital!”

Gigi Becali a fost implicat, duminică, într-un accident din care a scăpat nevătămat, el intrând cu maşina într-un şanţ, în zona localităţii Dobroeşti.

IPJ Ilfov a precizat că accidentul a avut loc aproape de ora 12.00 şi că în momentul în care poliţiştii au ajuns acolo nu mai era nimeni, în sau lângă maşină.

Recent, MM Stoica a oferit mai multe detalii despre accidentul în în care a fost implicat Gigi Becali.

”Imaginează-ți că noi am plecat… Accidentul a fost duminică dimineața și noi am plecat noaptea spre dimineață pe la patru-cinci la Râmnicu Vâlcea. Am fost cu el la spital. Gigi s-a dus la poliție și după a plecat. (n.r. noapte albă?) Da.

E ok. Groapa era destul de mare. Bine că nu s-a răsturnat”, a spus Mihai Stoica, la televiziunea OrangeSport.