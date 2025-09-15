MM Stoica a răbufnit după FCSB – Csikszereda: ”Să știe că pierd vremea”

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 15 septembrie 2025, ora 19:17,
FCSB a egalat, scor 1-1, pe terenul nou-promovatei Csikszereda. 

”Roș-albaștrii” au fost criticați pe rețelele sociale pentru rezultatul înregistrat, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a explodat în urma reacțiilor negative primite.

Oficialul a postat un text pe contul său de Facebook în care subliniază că nu va mai lua în considerare comentariile negative și atacurile la persoană, deoarece sunt o pierdere de timp.

„Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea. Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe / jignească / ironizeze / ceară demisii”, a scris Mihai Stoica. Acesta a făcut apoi un apel la susținere din partea celor pe care îi consideră adevărați suporteri. „Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen„, a adăugat el.

Edjouma a deschis scorul pentru bucureșteni în minutul 55, dar gazdele au egalat în minutul 81, în urma unui autogol al lui Pantea.

FCSB a ajuns la patru meciuri încheiate la egalitate și ocupă locul 12 în clasament, cu doar șapte puncte acumulate după nouă etape disputate.

