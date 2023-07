MM Stoica a vorbit despre conflictul lui Becali cu LPF: ”Ştii care e problema? Mâine Burleanu poate zice aşa!”

Gigi Becali este în război cu FRF.

Patronul FCSB a încercat să schimbe regula U21 din Superligă.

Totuși, nu toate cluburile din Liga 1 au fost de partea lui, iar inițiativa a eșuat.

MM Stoica a vorbit despre încercarea lui Becali.

„Problema e alta. Gigi nu a ales foarte bine cuvintele, bineînţeles, dar în profunzime a avut dreptate. Nu poţi vota împotriva ta, decât dacă ai alt interes. Ai jucători foarte buni sub vârstă, mai buni decât cei care nu sunt eligibili, atunci îl bagi să joace. N-am spus că a procedat înţelept. Noi vorbim de foarte mult timp asta. Eu nu zic nimic, că n-am fost implicat, că n-am vrut să-l descurajez pe Gigi, dar ştiam că se va întâmpla aşa.

Ştiam că dacă îi spune Copilu <<Da, nea Gigi, cum să nu?!>>, nu o să fie aşa. Că mai ştiu şi eu. Ştii de ce nu m-a surprins la Rapid? Dacă nu l-ar fi adus pe Cîrjan, m-ar fi surprins, că nu îndeplineau regula. Am înţeles că el e ‘motorul’ la echipă”.

Ştii care e problema? Mâine Burleanu poate zice aşa, cum a făcut şi cu regula U21. <<Eu m-am gândit aşa. Bă, echipa care nu are fundaş central de picior stâng să piardă 3-0 meciurile>>. N-o să fie nicio discriminare, n-o să fie niciun fel de problemă”, a spus expertul Orange Sport.