MM Stoica anunță jucătorii lipsă din duelul cu FC Botoșani: ”E boala anului”

FCSB dispută vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30, meciul în deplasare cu FC Botoșani din etapa a zecea a Superligii.

MM Stoica a anunțat că gruparea bucureșteană nu se va putea baza pe câțiva jucători esențiali, precum Risto Radunovic, Valentin Crețu și Florin Tănase.

De asemenea, oficialul ”roș-albaștrilor” a precizat că Joyskim Dawa, accidentat în luna martie într-un meci al Camerunului, s-a întors la antrenamente.

Cu toate acestea, jucătorul nu a fost inclus în programul de pregătire al FCSB-ului.

”Astăzi, Dawa abia a ieșit pe teren. Radunovic nu cred că va face deplasarea. Crețu are o problemă, Tănase are altă problemă. Bîrligea și Lixandru sunt apți. Nu stăm foarte bine. Cercel, la fel… Are niște probleme. Și azi a ieșit de la antrenament. Ngezana nu a putut juca, dar e bine acum.

Nu știu cu Cercel. E posibil să fie ceva de la coloana lombară. Sunt niște simptome. E boala anului. Toți cunoscuții mei au probleme cu spatele. Este pe mâna medicului nostru, care încearcă să-l redea echipei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.