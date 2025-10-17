MM Stoica anunță un nou fundaș la FCSB: ”Am o mare problemă”

Conducerea FCSB-ului intenționează să transfere cel puțin un fundaș central în perioada de mercato din iarnă.

Andre Duarte, care evoluează pentru Ujpest, este unul dintre jucătorii de care clubul roș-albastru este interesat.

De asemenea, Mario Tudose, de la FC Argeș, este un alt jucător dorit de FCSB.

”Să vedem. Să vedem cum arată acum, să vedem în ce sistem joacă. Am o mare problemă că foarte multe echipe joacă în trei fundaşi centrali acum.

E aproape imposibil de evaluat un fundaş care joacă joacă în trei, dacă tu vrei să joci în patru”, a declarat Mihai Stoica, la Fanatik, după ce a fost întrebat dacă Andre Duarte ar putea ajunge la FCSB.