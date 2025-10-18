MM Stoica are un mesaj pentru UEFA după ce Cupa Campionilor a dispărut din palmaresul FCSB

Mihai Stoica a reacționat după ce pe site-ul UEFA, cei de la FCSB, nu mai au în palmares Cupa Campionilor din 1986. Oficialul campioanei României spune, totuși, că formația pe care o reprezintă este continuatoarea.

Oficialul campionei spune că formația pe care o reprezintă este continuatoarea echipei din 1986, asta după ce, în 2003, a preluat coeficientul UEFA. Acesta specifică și faptul că FCSB nu a primit vreo notificare cu privire la această schimbare din partea forului european.

„Chiar mă lasă rece chestia de pe site-ul UEFA. Noi suntem FCSB, am câștigat ultimele două campionate, două Supercupe, ne-am calificat de două ori în Europa League.

Nu ne afectează în niciun fel. Probabil vom fi înștiințați de cineva de la UEFA sau, cine știe, ce o fi făcut cineva de la site-ul UEFA.

Știi ce e posibil, în opinia mea? Steaua în 1985-1986 avea o siglă. Seamănă cu cea din 2003, dar e alta. S-ar putea ca UEFA să caute sigla pe care o avea în 1986. Era foarte simplu să ia logo-ul de la CSA, era foarte simplu.

E haos acolo, îți dai seama. Ce este important este că noi suntem continuatoarea. Când s-a trecut în 2003 am plecat cu coeficientul făcut până atunci. L-am mai îmbunătățit, l-am mai stricat”, a spus MM Stoica la Prima Sport.