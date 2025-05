MM Stoica, atac la Cristi Balaj după FCSB – Dinamo 3-1. „Așa este când stai acasă să mănânci ouă când echipa ta joacă meci de titlu”

FCSB e din ce în ce mai aproape de un nou titlu în Superliga României. Roș-albaștrii s-au impus cu 3-1 luni seara, pe National Arena, în derby-ul cu Dinamo. La final, Mihai Stoica a făcut o analiză a jocului, în care nu a uitat să-i taxeze pe Cristi Balaj, dar și pe Alessandro Caparco.

FCSB, victorie clară în derby

Campioana României a făcut o primă repriză de vis în derby. FCSB conducea la pauză cu 3-0, însă „Câinii roșii” au încercat să revină în meci în partea secundă. Aceștia au redus din diferență dintr-un penalty și au forțat, dar nu au reușit să obțină un rezultat pozitiv.

Mihai Stoica, atac la Cristi Balaj după meciul cu Dinamo

A doua zi, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lăudat jucătorii pentru prestația din derby, dar și fanii pentru scenografia de senzație pe care au pregătit-o. Oficialul bucureștenilor a criticat declarațiile date de Cristi Balaj.

„Derby de România într-o zi de luni. Și nu orice zi de luni. Ci lunea de după alegeri. Alegerile astea care au dus în finală doi căpitani de echipe cu suporteri fanatici, dar care nu atrag deloc spectatorii neutri.

În 8 zile am bătut Rapid în Giulești și Dinamo pe Arena. Cu scor la pauză 5:0 (cumulat în dubla asta). Not bad at all.

Și CFR i-a prins pe Dinamo pe Arena fără Gnahore și Politic. Ei și fără Boateng, noi fără Olsen. A fost 1-1, dar Dinamo merita să câștige. Cu ei, nu cu noi.

Îmi vin în minte cuvintele lui Balaj : FCSB e o ofensă adusă fotbalului. Așa e când te faci că muncești pe la emisiuni, dar stai acasă să mănânci ouă când echipa ta joacă meci de titlu.

Cisotti și-a făcut un compleanno de vis. Doar că pregătirile le-a început în Turcia. Frumos e că i-au venit și invitații. 37.000.

A fost aseară un moment psihologic care pentru unii a trecut neobservat. Imediat după ce s-a marcat din penalty-ul ăla ciudat, Ștefan Târnovanu a avut o intervenție miraculoasă.

Cu toate că n-are tehnică în opinia celebrului Caparco. Cum care Caparco? Caparco, noul Buffon. Doar că în limba română se scrie cu un singur F.

Peluza Nord, scenografia anului. Poate fi întrecută doar de ce vor mai inventa cu Craiova, când trofeul va fi în tunel.

Mai tari decât celebra deja horă de la goluri sunt manifestările gen Chiellini de la intervențiile defensive reușite. La team spirit am stat mereu bine. Și n-avem mental coach. Dar avem dragoni. Intreb pentru un prieten, cu intonație… frate, dar cât de bun e Șut???

5 victorii, 2 egaluri (unul la 3 zile după al 20-lea meci european) și 0 înfrângeri. Ăsta e playofful nostru so far. Cu toate astea, o victorie CFR sâmbătă și va trebui să câștigăm pe Cluj Arena sau pe Nicușor Dan Arena cu Craiova. Sau ambele X. Deci nu e gata.

Risto a depășit viteza legală spre final. Dacă nu știe cineva câți ani are, să se uite la cifrele de pe spatele tricoului”, a fost mesajul lui Mihai Stoica.