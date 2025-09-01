MM Stoica atacă arbitrajul după CFR Cluj – FCSB: ”Îl acuz că greșește la fiecare meci al nostru”

FCSB a terminat la egalitate cu CFR, scor 2-2, în etapa a opta din Superliga.

MM Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a vorbit despre arbitrajul lui Sebastian Colţescu şi Ovidiu Haţegan.

Astfel, oficialul ”roș-albaștrilo” i-a acuzat pe centrali de viciere în favoarea ardelenilor.

„E o viciere clară, faze inexplicabile. Am spus dinainte că aştept să văd ce inventează Colţescu. Nici măcar nu mă leg despre ce s-a întâmplat la Alibec (n.r. – ţinerea din careul lui CFR Cluj), deşi este indubitabil, dar când Păun respinge (n.r. – cu mâna) ca un portar… nici corner să nu dai? Îl acuz că greşeşte la fiecare meci al nostru.

Dacă ar fi premeditare, ar trebui să vorbim despre avantaje obţinute de el şi nu am cum să ştiu asta. E strigător la cer ce se întâmplă şi e prea mult. Tu, Haţegan, să nu intervii (n.r. – de la VAR)? Păun sare cu cotul şi respinge mingea.

(n.r. – CFR Cluj a cerut al doilea galben pentru Mihai Popescu, premergător golului de 1-0) CFR marchează în faza aia. Cu ce opreşte atacul periculos Mihai Popescu? Dacă nu e roşu direct, VAR nu are voie să intervină. Niciodată nu e al doilea galben aici. Dacă nu se marca şi dacă oprea, da, se putea da al doilea galben. E o intrare la minge. Prima greşeală e la primul galben, unde Mihai Popescu nu-l atinge. Nu e o chestie clară pentru al doilea galben, că dă în minge.

Ce caută mâna acolo? Aici e pur şi simplu incalificabil ce fac cei doi. Măcar corner să dea. Accept că n-a văzut henţ, dar Haţegan, care vede perfect, să nu intervină?”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.