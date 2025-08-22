MM Stoica ”atacă” UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Nu e normal! Trebuie să se impună”

FCSB a terminat la egalitate duelul cu Aberdeen, scor 2-2, din prima manșă a play-off-ului Europa League.

Daniel Bîrligea și Darius Olaru au înscris primele două goluri ale partidei, însă scoțienii au reușit să revină pe final și au egalat.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a făcut un apel la UEFA la sfârșitul meciului.

Oficialul a subliniat că nu este normal ca Ngezana, Radunovic și Alhassan să nu poată juca din cauza lipsei vizelor.

”Nu e normal ca UEFA să accepte asemenea situații. Nu vorbim de muncă, ci de un meci european. Forul continental trebuie să se impună pe viitor, ca să nu mai existe astfel de cazuri”, a transmis MM Stoica la Prima Sport.