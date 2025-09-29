MM Stoica dă un semnal de alarmă înaintea duelului FCSB – Young Boys Berna: ”Nu am niciun motiv”

FCSB s-a impus în meciul contra Oțelului Galați, după golul înscris de Florin Tănase în minutul 48, din penalty. ”Roș-albaștrii” au probleme în lot înaintea partidei cu Young Boys Berna din Europa League.

MM Stoica a vorbit despre șansele jucătorilor și a spus că Crețu, Graovac, Dawa și Cercel sunt jucătorii care au prezentat probleme medicale. De asemenea, oficialul a precizat că Risto Radunovic ar putea să lipsească, deoarece trebuie să se odihnească și să recupereze complete în urma accidentării suferite recent.

„Nu am niciun motiv să fiu optimist după ce am văzut aseară (n.r. cu Oțelul). (n.r. probleme cu accidentările) Crețu, Graovac, Dawa, Cercel. Cum să nu fie probleme? (n.r. Despre meciul Young Boys) Poate o să lipsească Radunovic, pentru că are nevoie să lipsească, în rest vor juca toți. Posibil să nu joace deloc.

Am spus că ne ducem la Deventer și avem un prim 11 competitiv. Ca dovadă, am avut 4 ocazii în prima repriză și am dat un gol. La pauză s-au operat două modificări că așa s-a discutat de la început, dar cu 11-le ăla am câștigat meciul. E posibil să fie folosiți o repriză jucătorii de atac, unde nu sunt soluții. (n.r. Gigi Becali a spus un punct cu Young Boys la Fanatik) Pentru cei care vin la meci ar fi mai bune 3 puncte. (n.r. Ce asistență este așteptată) Cred că vor fi în jur de 30.000”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.