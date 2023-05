MM Stoica, declarații surprinzătoare: ”Am ţinut cu Dinamo!”

Dinamo a obţinut o victorie fără drept de apel cu FC Argeş, scor 6-1, luni, în barajul pentru menţinere/promovare în Superliga.

După meci, MM Stoica a oferit mai multe declarații surprinzătoare.

Oficialul de la FCSB a recunoscut că a ținut cu Dinamo în meciul cu FC Argeș.

El și-a motivat alegerea prin numărul de suporteri pe care le au cele două echipe.

”Am ţinut cu Dinamo. Cu Steaua ţin, cu FCSB, dar cu cine vrei sa joci, cu FC Argeș sau cu Dinamo? Cu Argeş, cu 15.000 de spectatori sau cu Dinamo, cu 50.000 de spectatori?

Încasezi unde la 400.000 de euro, dar fotbalul românesc are nevoie de Craiove, dacă ar fi şi Timişoara ar fi senzaţional. Chiar am ţinut cu Dinamo cu adevărat şi am fost încântat, m-am manifestat, iar la golurile 3 şi 4 am amuţit, că sunt de pus în rampă. Ce a fost după a fost de pus în ramă”, a mărturisit MM Stoica, la Orange Sport.