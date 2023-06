MM Stoica, despre Băluță: „Nu e extremă, i-am spus și lui Gigi”

Alexandru Băluță a început antrenamentele cu FCSB, iar managerul roș-albaștrilor, MM Stoica, e extrem de încântat de jucător.

„Băluţă e foarte bun. L-am văzut antrenânu-se acum şi e foarte, foarte bun. E exact jucătorul de care avem nevopie. Când se pierde mingea se duce în sprint. E exact ce avem nevoie. Nu vreau să mai vorbesc, că după pare că mă laud. Nu e extremă, i-am spus şi lui Gigi. M-am bucurat când lş-am văzut pe Rădoi că l-a pus mijlocaş central lângă Nedelcu cu Danemarca şi m-am bucurat. Am zis că ăsta este”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.

Gigi Becali i-a oferit lui Alexandru Băluţă un bonus de instalare în valoare de 100.000 de euro şi un salariu lunar de 20.000 de euro. A semnat un contract pe trei sezoane.

„Începe un nou capitol pentru mine. Sunt hotărât şi pregătit să ajut FCSB. E o provocare pentru mine. Asta mă motivează foarte tare. Îmi doresc din tot sufletul să luăm titlul şi să mergem în Conference League. E important să dau tot ce am mai bun pentru Steaua (n.r. FCSB) şi să am cel mai bun randament. Ştiu ce va urma aici, ştiu că nu va fi uşor. E o presiune mare. Sunt profesionist.

Mereu mi-am câştigat respectul prin muncă. Vreau să am un parcurs cât mai bun aici. Am semnat pe 3 ani şi mă concentrez aici. Pot juca pe orice poziţie de la mijloc în sus. Nu am venit ca titular. Trebuie să demonstrez. Totul depinde de mine şi de deciziile mele, de ce voi face la antrenamente. O să încerc să vorbesc pe teren. Va fi un sezon dificil. Va fi un campionat disputat. Cu toate echipele va fi greu”, a declarat Alexandru Băluță.