MM Stoica, detalii despre venirea lui Chiricheș la FCSB: ”Trag speranţe!”

Vlad Chiricheș a rămas liber de contract în această vară, iar Gigi Becali îl dorește în echipa sa.

Becali susține că jucătorul vrea un salariu destul de mare.

Recent, MM Stoica a recunoscut că fundașul se antrenează cu FCSB.

Oficialul de la FCSB a dezvăluit ultimele detalii despre venirea jucătorului.

”(n.r. – mai sunt şanse ca Vlad Chiricheş să semneze cu FCSB?) Cred că mâine vom şti exact. Azi, eu am cam lipsit. Am condus toată noaptea, am o vârstă şi a cam trebuit să-mi încarc bateriile.

Mâine ne întâlnim. Trag speranţe. Ţi-am spus de atunci (n.r. – acum câteva zile) că trag speranţe. Ar fi o lovitură mare pentru noi”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.