MM Stoica, dezamăgit de o echipă din Superligă: ”Chiar mă aşteptam la mai mult!”

A treia etapă din sezonul 2022/2023 a SuperLigii s-a încheiat.

MM Stoica a vorbit despre UTA. echipă care nu a reușit să câștige în nicio etapă din actualul sezon din Superligă.

Oficialul FCSB susține că se aștepta ca arădenii să facă meciuri mult mai bune, având în vedere că nu a avut adversari foarte grei.

Până în acest moment, UTA a jucat în Superligă cu: Oțelul Galați (1-1), CFR Cluj (1-3) și FC Hermannstadt (1-2).

”Eu cred ca Rapid si Craiova vor intra in play-off. Iese probabil Hermannstadt. Cele şase din play-off vor fi cele din anul trecut. N-o să fie Farul? Nu cred. N-o să fie Sepsi? Nu cred.

Chiar mă aşteptam la mai mult de la UTA. Parcă au plecat prea mulţi jucători de la ei şi unii care nu erau modeşti: Batha, Vukcevic, Ubbink… Erau nişte jucători buni”, a spus MM Stoica, potrivit OrangeSport.