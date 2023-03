MM Stoica dezvăluie numele antrenorului dorit inițial de Gigi Becali: ”Am lucrat cu el și mi s-a părut important”

Gigi Becali este nevoit să găsească un înlocuitor pentru Leo Strizu în postul de antrenor al echipei bucureștene FCSB.

S-a vehiculat că Valentin Iliev, Tony și Adailton ar fi fost opțiunile inițiale ale latifundiarului din Pipera, dar managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a declarat că doar fostul fundaș bulgar a fost o variantă luată în calcul de către Becali.

Cu toate acestea, Iliev a refuzat oferta, iar FCSB și-a îndreptat atenția spre alți antrenori.

„La Iliev ne-am gândit, am lucrat cu el şi mi se părea că poate deveni important. Niciodată nu m-am gândit la Adailton, nici nu ştiam că are licenţă Pro. La Tony nu s-a pus problema. La Iliev m-am gândit, dar nu… Acum am prezentat alte variante.

(n.r. – E cipriot?) Nu are rost să vorbim acum şi să apară alte variante după. Va anunţa Gigi Becali. Va fi antrenor principal, asta voi susţine apăsat, că nu riscăm să fim sancţionaţi”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

De teama sancţiunilor, Mihai Stoica încearcă să-l convingă pe Gigi Becali că FCSB are nevoie de antrenor până la finalul celor 30 de zile acordate de regulament, perioadă în care echipa poate sta fără deţinător de licenţă Pro.

„Singurul care e acum e un antrenor străin. Gigi a zis că mai aşteptăm. Ce înseamnă azi nu trebuie să însemne la fel şi mâine, e imprevizibil.

Depinde cum se interpretează regulamentul, eu sunt pesimist, Gigi optimist. Regulamentul zice amendă 10.000 de lei, apoi se dublează. Nu cred că se va ajunge să nu pună antrenor.

Motivul numărul 1 e că listele antrenorilor cu licenţă Pro nu ne mulţumesc, dintre antrenorii români cu licenţă Pro. Eu nu discut nimic, eu am venit cu variantele externe, nu am venit cu nicio variantă internă”, a mai spus managerul general de la FCSB, Mihai Stoica.