MM Stoica, dezvăluiri de ultimă oră despre transferul lui Musi: „Nu mai putea juca la FCSB!”

Alexandru Musi a fost transferat de FCSB la Dinamo în perioada de mercato din această vară, în schimbul lui Dennis Politic.

Fostul ”roș-albastru” a reușit să înscrie două goluri în primele patru partide disputate în tricoul ”Câinilor”, inclusiv unul contra fostei sale echipei, în derby-ul câștigat de gruparea din Ștefan cel Mare, scor 4-3.

Acum, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre mutarea lui Musi.

„Mai ales că după meciul ăsta, înțeleg criticile legate de Musi. A fost unul dintre protagoniști. El și Armstrong au fost cei mai buni de la Dinamo. Noi am jucat cu Tănase în zi de grație. În rest, foarte puțini care s-au apropiat de el. Tănase a fost excepțional, dar cam singurul”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Musi nu mai putea să joace la noi, asta e clar. Nu mai putea! Nu se simțea bine. Eu am insistat mereu pentru el. Sunt și niște chestii sentimentale pentru că l-am adus de la juniori și nu mi-a zis cineva de el. Unii se sperie de prima echipă, dar Musi a fost bine din primul antrenament și era foarte mic, avea 17 ani atunci.

La banchet (n.r – după cucerirea titlului) mi-am dat seama că Musi nu mai poate să joace la noi, atunci când era singurul jucător trist. Asta deși el avusese contribuție la titlul ăsta, dăduse trei goluri importante, un assist foarte important. Atunci am realizat că el nu se simte bine la noi.

Mi-a confirmat asta și faptul că s-a manifestat la gol. Dacă el ar fi avut ceva pentru noi, pentru cei alături de care s-a format ca fotbalist și poate și ca om, poate și-ar fi cenzurat reacția aia (n.r – de după golul contra lui FCSB). N-a provocat, sub nicio formă, am înțeles că a zis și că nici nu a înjurat.

Am văzut că Musi a fost luat peste picior de cei care administrează pagina Peluzei Nord de la noi. Eu am apreciat postarea, dar, după ce am văzut că n-a înjurat, îmi venea să îmi iau înapoi aprecierea.

Cert e că Musi nu mai putea juca la noi, asta e clar! O face foarte bine la Dinamo și asta e cu atât mai bine pentru el”, a mai spus Mihai Stoica.