MM Stoica e dispus ca FCSB să ia bătaie cu 8-0 de la Rapid, dar cu o condiție

Campioana României s-a impus în dubla manșă în fața kosovarilor de la Drita și s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor lui Elias Charalambous și s-a gândit și la meciul cu Rapid, din campionat.

„Noi avem asigurată prezența în Conference League. Ne dorim să trecem de Aberdeen și să repetăm parcursul de anul trecut, deși pare că anul ăsta va fi mult mai greu.

Deocamdată avem meci cu Rapid. Înțeleg de la Victor Angelescu că mizează pe 30.000 de susținători. Eu mizez pe Peluza Nord. Nu joacă pozițiile. Rapid ne-a bătut pe unde ne-a prins, dar noi am câștigat ultimele două campionate. Eu nu sunt genul care să vrea să bată Rapid și Dinamo și să nu câștige vreun campionat. Pe noi ne interesează trofeele.

Eu nu trăiesc să batem Rapid și Dinamo în timpul sezonului. Semnez să luăm bătaie cu 4-0, 8-0, cu ambele, și să câștigăm campionatul. Asta contează, trofeele și participările în Europa”, a mai declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.