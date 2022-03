MM Stoica este convins că Dinamo va scăpa de retrogradare: „Nu trebuie să îşi facă probleme”

Dinamo intră în play-out cu 9 puncte, două peste Academica Clinceni, aflată pe loc direct retrogradabil, și opt în spatele echipei U Craiova 1948, ocupanta locului 12, care asigură menținerea în prima divizie.

Managerul general al echipei FCSB, MM Stoica, este de părere că Dinamo va reuşi să se salveze de la retrogradare, chiar dacă va disputa un baraj.

”Nu m-a mirat. Rezultatele contează mai ales acum la Dinamo. Dinamo trebuie să bage două echipe sub ea. Să spui ca meciurile directe câştigă, dar are de băgat doua sub.

M-aş concentra să fac o echipă care să funcţioneze bine la baraj, poate să evite dar e greu. Craiova nu stă rău cu Napoli. Dinamo a scăpat de ce era mai greu, dar cum arată Liga 2 nu cred că trebuie să îşi facă probleme. FC Hermannstadt a adus Fernandes care la Liga 1 nu s-a remarcat.

E diferenţa foarte mare, tocmai de asta doar o echipa a promovat în urma barajului”, a declarat MM Stoica, pentru Telekom Sport.

