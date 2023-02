MM Stoica îi ține partea lui Dan Petrescu: ”Are dreptate!”

MM Stoica s-a supărat pe regulile din Superligă.

Antrenorul CFR-ului și-a dori 23 de jucători pe foaia oficială a unui meci și i-a dat dreptate lui Dan Petrescu.

”Vreau să accentuez că și noi dorim să putem avea pe lista unui meci, în raportul de joc, mai mult de 20 de jucători. Poate nu 40, dar măcar 23. E important, Petrescu are dreptate. Are o strategie, are jucători cu experiență și vrea să-i țină aproape.

Noi avem altă strategie, am vrea să avem pe bancă și jucători tineri. E extraordinar pentru un copil de 18 ani să fie pe bancă lângă Omrani sau alt jucător cunoscut.

De ce nu putem? N-am nicio idee. Nu sunt destule locuri pe banca de rezerve? Trebuie făcut ceva în situația asta. În Europa, toți jucătorii se pot încălzi în timpul meciului pe margine, noi avem voie maximum 3. Ar trebui să fim puțin mai flexibili”, a declarat Mihai Stoica la conferința de presă.