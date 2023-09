MM Stoica îl pune la zid pe Edi Iordănescu: „Îmi vine să o iau razna pe drum!”

România a câştigat, cu scorul de 2-0, meciul cu Kosovo, de pe Arena Naţională, din grupa I de calificare la Euro-2024, după ce Nicolae Stanciu a marcat în minutul 83, iar Valentin Mihăilă a majorat scorul în minutul 90+3.

După meci, MM Stoica nu a fost mulțumit de declarațiile lui Edi Iordănescu.

„Îmi vine să o iau razna pe drum. E şi târziu, sunt om bătrân. Nu se mai termină odată prostia asta? Suferă jucătorii? Păi, să se lase de fotbal dacă suferă, dar ei singuri au zis că sunt foarte slabi! Răzvan Marin a spus asta.

Ce vrea omul ăsta de la noi? Joci mizerabil cu Israel, dar n-ai voie să vorbeşti. Ce vrei, mă? Cenzură? Au înnebunit oamenii, au murit oameni la Revoluţie ca să putem vorbi. Care e problema? Că spun oamenii ce văd când joci sub orice critică?

Acum am spus că a fost bine, am văzut agresivitate, până la urmă, am şi minţit, că n-am jucat mare lucru nici în acest meci cu Kosovo. M-am şi enervat. Frate, ne laşi în pace să vorbim? Şi nici nu-mi place cum se îmbracă” , a declarat Mihai Stoica.

Ce a spus Edi Iordănescu

„Moruţan e un copil care suferă foarte tare, un copil cu suflet mare, e un român bun, care a fost la loturile naţionale mereu. Sunt nişte refulări ale băieţilor, e greu de gestionat. Nu pot să le confisc telefoanele, familiile lor suferă pentru ei. Haideţi să îi înţelegem şi noi. Eu am ştiut să accept, să îmi însuşesc criticile. Ei au altă vârstă” , a spus Edward Iordănescu.