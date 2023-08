MM Stoica l-a chemat în birou pe Djokovic: „Te-ai plâns la Șumudică?”

MM Stoica a dorit să vorbească personal cu Damjan Djokovic, după ce s-a vehiculat faptul că l-ar fi contactat personal pe Marius Șumudică pentru a-l convinge să semneze cu FCSB. Informația a fost negată atât de jucător, cât și de Șumudică.

MM Stoica a povestit cum l-a chemat în birou şi a avut o discuţie cu jucătorul.

„Eu un jucător în care am mare încredere, la revenirea din Olanda am discutat, e Djokovic, că tot a apărut că l-a sunat pe Şumudică şi s-a plâns etc şi i-am zis, am stat de vorba o oră în birou. Pari un om sincer şi vreau să ştiu.

Nu se ascunde, are persoanlitate, fără să se teamă. Spune mi şi i-am zis: Cum vezi, am lucrat cu Dan Petrescu. A zis sunt surprins de intensitatea antrenamentelor, sunt foarte tari şi mi-a zis o chestie… O zic acum, dar unii jucători sunt prea sensibili, la o ieşire critică a patronului, trebuie să fii câine.

Am discutat cu el din nou azi şi a spus că nu s-a plâns el de antrenamente. Ăstea pare aşa, eu îl cred. El nu a vorbit cu Şumudică, au vorbit doar o dată o chestie care nu avea legătură cu fotbalul chiar când a venit el la noi.

Băluţă mi-a zis că are nevoie de timp pentru că se lucrează mult mai tare faţă de cum lucra în Ungaria. Nu am văzut să fie antrenamente fără intensitate, eu mă uit la aproape toate. Nu cred că există jucător nemulţumit. Probabil sunt oameni cu alte interese care îi spun lui Gigi din ăstea, aia da, sunt convins, sunt mulţi care vor să bage băţul prin gard. Eu invit pe oricine la antrenamentele noastre să vedeţi”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.