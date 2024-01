MM Stoica l-a „înțepat” pe Rednic: „A zis că vine cu tăvălugul și a luat 4”

Înaintea meciului cu FCSB, Mircea Rednic era foarte încrezător în forțele jucătorilor săi. „Mergem ca un tăvălug să câștigăm”, a declarat antrenorul, înaintea meciului.

Mihai Stoica l-a ironizat, după ce FCSB a învins cu 4-0.

„Mircea Rednic ne-a ameninţat că vine cu tăvălugul. În afara celor patru goluri, nu am avut nicio ocazie, nu? Poate ne explică unde e greşeala, că a lovit-o prea bine Olaru? Rednic a zis că vine cu tăvălugul şi a luat patru.

Meciurile astea sunt cu două tăişuri, ne pot aduce încredere. Noi am dominat competiţia, am terminat anul cu un avans de opt puncte şi am şi pierdut puncte importante din cauza arbitrajului.

Totuşi, acum două sezoane, CFR Cluj avea un avans de 14 puncte, au rămas 7 puncte la intrarea în play-off, iar după doar două etape au mai rămas cu un avans de două puncte. Trebuie să fii un idiot notoriu să zici că eşti campion înainte să înceapă play-off-ul.

Chiar nu suntem campioni, ştim că nu suntem, avem speranţe, avem încredere, dar încă nu suntem campioni”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.