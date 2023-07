MM Stoica, nemulțumit de 4 jucători de la FCSB: ”Nu mi-a plăcut! Deloc!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia FCU Craiova, într-un meci din prima etapă a Superligii. FCSB este noul lider al clasamentului primei ligi.

După meci, MM Stoica a dezvăluit că nu a fost mulțumit de Malcom Edjouma, Andrei Cordea, Ovidiu Popescu și Valentin Gheorghe, fotbaliști care au intrat pe parcursul meciului.

”Eu cred că am jucat noi foarte bine și ne-au prins frica. Am marcat cu ceva șansă primul gol și după ne-a fost mai ușor. Am început foarte bine meciul, adică exact ce vedeam în antremente. Am încredere că dacă accidentarea lui Olaru nu va fi grazvă, iar Coman va fi bine, va fi foarte greu pentru multe echipe din Liga 1 să joace contra noastră. Doar că noi mai avem încă o provocare uriașă, să ne provocăm în grupele Conference League, iar traseul este foarte dificil.

Singura lucru care nu a fost pe placul meu a fost cum au intrat cei de pe bancă. Nu mi-a plăcut! Deloc! Nimeni din cei care au intrat! Da, e foarte advărat (n.r – că Edjouma a marcat din pasa lui Cordea), dar nu mi-a plăcut atitudinea cu care au intrat, faptul că au fost individualiști sau că alții au fost absenți. Tocmai d-aia e de remarcat cum au jucat Șut și Djokovic în absența celor care au ieșit. Pantea a fost și el impecabil. Da, m-au deranjat foarte tare. Dacă vor avea atitudinea asta, nu e în regulă deloc.

O măsură punitivă pentru cei care au intrat ar fi să meargă și să vadă cum au jucat înainte să intre ei. Uite cât de repede a jucat Băluță, cât de altruist a fost Băluță. Singura chestie bună a fost golul 3. În rest, au pierdut toate mingile și au arătat de ce încep pe bancă, deși unii erau obișnuiți să fie titulari”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.