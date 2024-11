MM Stoica nu vrea să îl mai vadă pe atacant la națională: ”Nu are ce căuta. Nu a spus nimic în fotbal”

România a câștigat duelul contra celor din Cipru, scor 4-1, pe Arena Națională.

George Pușcaș a jucat în șase meciuri pentru prima reprezentativă în anul 2024, două sub comanda lui Mircea Lucescu și de patru ori sub cea a lui Edi Iordănescu.

Cu toate acestea, jucătorul nu a fost convocat la ultimele partide și riscă să piardă contractul cu selecționata.

Mihai Stoica susține că George Pușcaș nu merită să evolueze pentru echipa națională, deoarece are multe lipsuri.

„Puşcaş, pentru mine… aş pune o dungă să-i taie numele, el nu are ce să caute la echipa naţională, este o opinie. Bine a fost că n-a mai fost. Nu numai pentru că are foarte multe chestii care îi lipsesc, câteodată îţi cade mingea în cap şi iese un rezultat formidabil pentru echipă.

Când văd un jucător care are foarte multe lacune, cum este Puşcaş, că vine cu coafurile alea, acum am văzut că are o coadă… mă şi sperie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Coafuri de genul ăsta ar trebui să aibă fotbalişti care au spus prea multe în fotbal, nu ăştia care n-au spus nimic”, a mai spus MM Stoica.