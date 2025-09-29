MM Stoica pe care l-a remarcat după FCSB – Oțelul Galați: ”A fost extraordinar. Cel mai bun executant din Europa”

FCSB s-a impus în meciul contra Oțelului Galați, după golul înscris de Florin Tănase în minutul 48, din penalty. ”Roș-albaștrii” au probleme în lot înaintea partidei cu Young Boys Berna din Europa League.

Mihai Stoica l-a remarcat pe Florin Tănase, pe care l-a numit ”cel mai bun din Europa”, fiind golgheterul campionatului și având un procentaj uimitor de la punctul cu VAR.

Decarul a ratat, de-a lungul vremii, doar două lovituri de la 11 metri și a transformat 43. De asemenea, oficialul i-a felicitat și pe alți jucători din lot.

”Au fost câțiva jucători care au avut o evoluție slabă. În a doua au intrat foarte, foarte bine cei care au venit de pe bancă. Nu bine, foarte bine. Malcom Edjouma a fost de excepție. A pierdut o singură minge într-o acțiune personală, în rest a jucat impecabil, a avut intervenții extraordinare, a jucat mult, a avut substanță. Cisotti a scos penalty.

Mulți jucători la faza aceea căutau să își păstreze integritatea corporală, el a ajuns extraordinar la minge. Pasul foarte bun, eu am avut impresia că ajunge Dur-Bozoancă, dar a dezvoltat o viteză extraordinară.

Florin Tănase cred că este cel mai bun executant din Europa la procentaj la penalty-uri. Știu procentajul lui Kane, al lui Lewandowski, care sunt buni. Poate sunt unii care au executat foarte puțin, dar el are peste 40 de penalty-uri bătute. A ratat de două ori. La Botoșani, i-a apărat Papp, când s-a oprit, atunci se oprea și într-un meci de cupă cu Universitatea Cluj.

A apărat Dur-Bozoancă, era împrumutat acolo. Îmi ziceam: ‘să nu dea în dreapta lui poate îl intuiește din nou’. A dat foarte bine acum. Nu mai contează dacă pleacă portarul, mai ales un portar fără statură”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.