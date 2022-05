MM Stoica, precizare în urma incidentului în care a fost implicat Cristi Săpunaru: „Consider că pot comenta”

Managerul general al clubului FCSB, Mihai Stoica, a comentat pe seama lui Cristi Săpunaru (38 de ani).

Căpitanul Rapidului a ieșit în evidență la finalul meciului cu FC U Craiova 1948, scor 2-3, disputat în etapa a opta din play-out-ul Ligii 1. După fluierul final al arbitrului central Marcel Bîrsan, Săpunaru i-a băgat mâna în gât lui Lorenzo Paramatti. Atât Săpunaru, cât și Paramatti au primit cartonașul roșu.

După incident, oficialul echipei FCSB l-a numit „huligan” pe Săpunaru. MM Stoica a explicat de ce este îndreptățit să comenteze despre incident.

„Înainte de a-mi explica, eventual sfătoși, haterii de serviciu de ce n-am voie eu să comentez manifestările huliganice ale unora, vin cu o precizare: am fost suspendat 1 an (12 luni sau 365 zile, ca să se înțeleagă) pentru că am lovit un spectator care îmi înjura familia, aceasta aflându-se la 2 metri de el.

Am fost suspendat o lună (30 sau 31 zile, nu sunt sigur) pentru că am părăsit suprafața tehnică, bucurându-mă la un gol marcat de Jakolis. La pachet cu o amendă de 6800 ron.

Prin urmare, consider că pot comenta. Weekend plăcut și nu vă expuneți radiațiilor solare!”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.