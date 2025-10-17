MM Stoica răbufnit după duelul Csikszereda – CFR Cluj: ”Nu mai e chestiune de gafă”

Mihai Stoica a vorbit despre arbitrajul lui George Găman în duelul de joi dintre Csikszereda și CFR Cluj, scor 2-2, restanța din etapa 5.

În minutul 86, Hindrich a ieșit pe o centrare trimisă spre Eppel, iar portarul CFR-ului nu a prins mingea și a căzut.

Astfel, mingea a ajuns la Hegedus, care a trimis-o în poartă. Arbitrul a fluierat fault asupra lui Hindrich, iar VAR-ul nu a verificat faza, fiindcă arbitrul nu a fluierat înainte.

MM Stoica a oferit o primă reacție cu privire la acest subiect.

”Nu vreau să vorbesc de Găman, că iar ajung pe la comisii. Înțeleg că Găman e foarte sensibil. E foarte sensibil el și e în joc, știu eu…

Găman a fluierat în timpul unei faze de gol! Nu a mai ținut cont de VAR, de nimic. A fluierat fault la portar. Verifici după, la VAR. Așa îți rămâne decizia din teren. Adio, arbitraj!

Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă. Pentru asta, în opinia mea, ar trebui să se strângă mâinile și să se dea o diplomă. Aici nu se mai ține cont de VAR. Noi plătim sume colosale ca să avem VAR, iar un arbitru nu a ținut cont de VAR. Ar trebui să ne lase. Uite că nu ne lasă.

La 2-1 am crezut că s-a terminat meciul. Slimani putea să facă 3-1. Când am văzut faza aia, când a fluierat înainte de încheierea fazei… foarte mare greșeală. Se dă penalty acolo. Surpriză mare! Mai mare surpriză decât rezultatul e execuția acelui penalty din prelungiri”, a spus MM Stoica, potrivit fanatik.ro.