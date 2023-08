MM Stoica, rugăminte în direct pentru Kyros Vassaras: ”Are ceva de ascuns dacă nu face asta”

Mihai Stoica a vorbit despre arbitrajul pe care l-a primit FCSB în meciul cu UTA Arad, scor 1-2, în deplasare. El i-a adresat în direct o rugăminte președintelui CCA, Kyros Vassras.

S-a vehiculat că Istvan Kovacs l-a influențat pe fratele său, Szablocs Kovacs, care s-a aflat în cabina VAR la meciul UTA – FCSB 2-1. Gigi Becali a declarat că Szabolcs Kovacs l-a chemat pe George Găman la VAR în urma insistențelor frateleui său mai mare.

MM Stoica își dorește să fie făcută publică discuţia purtată de Szabolcs Kovacs cu George Găman în momentul în care oficialul din cabina VAR i-a transmis centralului partidei de la Arad să meargă să consulte video-arbitrajul.

„Îi adresez o rugăminte fierbinte domnului Vassaras. Vreau transparenţă. Vreau acum! Să ne explice că asta e convorbirea dintre Kovacs şi Găman. Uite, domnule, nu am nimic de ascuns. Dacă n-o dă, înseamnîă că are ceva de ascuns, înseamnă că e ceva putred”, a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.