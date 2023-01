MM Stoica s-a aflat în negocieri cu o rivală din Liga 1: ”Am discutat de vreo şase ori!”

MM Stoica a a dezvăluit că a avut o ofertă surprinzătoare.

El recunoaște ca a discutat pentru o potențială venire la U Cluj.

Această întâmplare s-a petrecut în 2010.

„Am avut nişte discuţii cu regretatul Florian Walter, am studiat bine problema, am discutat de vreo şase ori. Şi i-am spus că singurul antrenor cu care aş veni e Neluţu Sabău. În 2010. Mai ales pentru U cluj, Sabău e legendă! A antrenat după aia”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport, care apoi şi-a mărturisit admiraţia pentru fotbalistul Sabău.

De asemenea, MM Stoica a fost fascinat de Neluțu Sabău.

„Eram disperat după Steaua, dar când juca la Dinamo, Sabău mi se părea excepţional. Nu pierdea nicio minge, eu aşa ceva n-am văzut”, a mai spus MM.