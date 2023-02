MM Stoica se retrage din fotbal. Ce meserie vrea să urmeze: ”Am obosit şi e clar!”

MM Stoica este de ani buni implicat în fotbalul românesc.

Oficialul de la FCSB este conducător de club, dar a dat de nouă pasiune.

Managerul general de la FCSB recunoaște că vrea să se retragă din fotbal cât de curând.

MM Stoica vrea să urmeze o carieră de analist TV.

”În 1992 am început această meserie. Am obosit şi e clar că mulţi ani nu mai stau în calitate de conducător de club. Am alte priorităţi. Cariera pe care vreau s-o urmez de acum e în televiziune”, a declarat Stoica, pentru cei de la Orange Sport.