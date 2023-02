MM Stoica și-a ales locul de muncă după ce va pleca de la FCSB

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a spus că și-ar dori să urmeze o carieră în televiziune și ia în calcul ca în câțiva ani să fie exclusiv analist sportiv și să nu mai conducă niciun club.

„În 1992 am început această meserie (n.r. – conducător de club). Am obosit şi e clar că mulţi ani nu mai stau în calitatea de conducător de club, am alte priorităţi şi cariera mea pe care vreau s-o urmez de acum e în televiziune. Nu mă lasă Rotaru în televiziune? E ireal că se întâmplă asta în 2023″, a declarat managerul general al FCSB.

MM Stoica s-a arătat revoltat de Mihai Rotaru, care a susţinut că oficialul FCSB nu ar trebui să ocupe şi postul de analist la TV, în paralel cu cel de la FCSB.

„Ce efecte poate produce o discuţie în studio cu alta care va fi preluată de pe telefon? Pentru mine e o chestie clară. E un complex al unei persoane şi o aversiune la adresa altei persoane, m-am convins acum. Nu-i place prezenţa mea, habar nu am. Pierde mult timp urmărind emisiunile”, a spus, printre altele, oficialul FCSB, Mihai Stoica, la Orange Sport.