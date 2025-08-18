MM Stoica, verdict după egalul cu Rapid: ”Nu mai spun că puteam să mai luăm gol şi să pierdem meciul!”

FCSB a remizat cu Rapid, duminică seara, scor 2-2.

Echipa lui Becali a condus cu două goluri, dar Rapid a revenit pe final.

După meci, MM Stoica a analizat partida.

„N-am ce să-i reproşez lui Kovacs, chiar dacă e fault în atac la primul gol al Rapidului, că e împins Ngezana, dar, lăsând jocul liber, nu trebuie ca fazele din careu să facă notă discordantă. Ngezana trebuia să fie mai aproape de Koljic şi nu l-ar mai fi apucat să-l împingă.

Un meci aproape perfect, stricat de un jucător. E clar că-l culpabilizează toată lumea, pentru că la golul al doilea e o greşeală impardonabilă. A făcut o greşeală intenţionată, că în loc să joace simplu, ca un fundaş de naţională cum este…

Nu mai spun că puteam să mai luăm gol şi să pierdem meciul. Nu se reproşează la noi în vestiar. Ngezana a jucat doi ani perfect, dar acum s-a întâmplat. Mulţi au făcut greşeli şi am trecut peste toate.

Când se alege praful… Fane (n.r. Târnovanu) respinge mingea în pieptul lui (n.r. în Koljic). Îmi pare rău că din minutul 46 până la golul al doilea, cu excepţia a două sclipiri ale lui Dobre, am dominat copios la toate capitolele”, a spus MM Stoica, la Prima Sport 1.