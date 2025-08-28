Modificări în programul etapei 9 a Superligii! Când se joacă meciul Universitatea Craiova – Farul

Liga Profesionistă de Fotbal şi deţinătorul de drepturi tv au operat modificări în programul etapei a 9-a a Superligii, care vizează confruntările Universitatea Craiova – Farul şi Metaloglobus – CFR Cluj.

Meciul din Bănie are loc o zi mai târziu față de cum fusese programat inițial

Iniţial, partida Universitatea Craiova – Farul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 21.30, iar meciul Metaloglobus – CFR Cluj era prrogramat duminică, 14 septembrie, la ora 18.00.

După modificări, Metaloglobus – CFR Cluj va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, iar Universitatea Craiova – Farul se va disputa duminică, 14 septembrie.

Programul etapei a noua:

Vineri, 12 septembrie

Ora 21.00 Universitatea Cluj – FC Rapid

Sâmbătă, 13 septembrie

Ora 16.00 UTA Arad – FC Argeş

Ora 21.30 Metaloglobus Bucureşti – CFR 1907 Cluj

Duminică, 14 septembrie

Ora 15.45 Oţelul Galaţi – FC Botoşani

Ora 18.00 Universitatea Craiova – Farul Constanţa

Ora 21.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FCSB

Luni, 15 septembrie

Ora 18.00 FC Hermannstadt – Unirea Slobozia

Ora 21.00 Petrolul Ploieşti – Dinamo Bucureşti