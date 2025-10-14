Modificări lotul selecționatei Romanian Wolves, pentru Rugby Europe Super Cup

Federația Română de Rugby a anunțat, marți, două noutăți în lotul selecționatei Romanian Wolves pentru meciul cu Bohemia Warriors din Rugby Europe Super Cup, programat sâmbătă 18 octombrie, de la ora 16:30, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf.

Eforturi pentru recuperarea lui Gabriel Pop

Mijlocașul la deschidere Hinckley Vaovasa (CS Dinamo București) și jucătorul de linia a doua David Trăușan (SCM USV Timișoara) sunt noutățile din lotul ”Lupilor României”, potrivit paginii de Facebook a federației.

Stafful medical face toate eforturile pentru recuperarea lui Gabriel Pop, care s-a accidentat înaintea meciului cu Delta.

În partida cu echipa olandeză s-au accidentat și vor rata următorul meci Alexander Dinu, care a suferit un traumatism cranio-facial, și Toni Maftei, care a fost diagnosticat cu o entorsă sterno-claviculară. George Motrea are o problemă medicală la genunchi.

Selecționata Romanian Wolves a fost învinsă de echipa olandeză Delta, cu scorul de 40-17 (18-12), sâmbătă, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, în Rugby Europe Super Cup.

”Lupii României” vor juca următorul meci tot acasă, cu Bohemia Rugby Warriors, pe 18 octombrie (16:30).