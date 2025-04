Mohamed Salah şi-a prelungit contractul cu Liverpool. „Este minunat”, spune egipteanul

Clubul Liverpool a anunţat, vineri, că Mohamed Salah şi-a prelungit contractul, astfel că fotbalistul va rămâne la echipă şi după sezonul 2024-25.

Atacantul se bucură de un sezon extraordinar pentru Reds. El a marcat 32 de goluri în 45 de apariţii în toate competiţiile, dintre care 27 în Premier League. Acestor goluri li se adaugă 22 de pase decisive pentru coechipierii săi.

Anunţul de vineri înseamnă că Salah îşi va prelungi şederea de opt ani la Liverpool şi va continua să ajute echipa lui Arne Slot să lupte pentru trofee.

„Bineînţeles că sunt foarte entuziasmat. Avem o echipă mare acum. Înainte, de asemenea, am avut o echipă mare. Dar am semnat pentru că eu cred că avem şansa de a câştiga alte trofee şi să mă bucur de fotbalul meu”, a declarat Salah.

„Este minunat, am avut cei mai buni ani ai mei aici. Am jucat opt ani, sper că vor fi zece. Mă bucur de viaţa mea aici, mă bucur de fotbalul meu. Am avut cei mai buni ani din cariera mea. Aş dori să le spun [fanilor], sunt foarte, foarte fericit să fiu aici. Am semnat aici pentru că eu cred că putem câştiga o mulţime de trofee mari împreună. Continuaţi să ne susţineţi şi vom da tot ce avem mai bun, şi sperăm că în viitor vom câştiga mai multe trofee.”

Salah s-a impus ca o legendă a echipei Liverpool după transferul său de la AS Roma în vara anului 2017. Performanţele sale remarcabile în faţa porţii l-au propulsat pe locul al treilea în topul celor mai buni marcatori din toate timpurile ai clubului Liverpool, cu 243 de reuşite în 394 de apariţii până în prezent.

În perioada petrecută pe Anfield, Salah a ridicat şapte trofee importante, cucerind Premier League şi Liga Campionilor, precum şi Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa Europei, Cupa Angliei şi două Cupe ale Ligii.

În plus, a câştigat Gheata de Aur a Premier League de trei ori, a fost desemnat de două ori Jucătorul anului de către PFA şi a primit două premii FWA pentru Fotbalistul anului.