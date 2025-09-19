Moment de reculegere în memoria lui Florin Marin, la toate meciurile din primele trei eşaloane

Federaţia Română de Fotbal a anunţat organizarea unui moment de reculegere la partidele din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în memoria lui Florin Marin, decedat joi, la 72 de ani.

Regretatul tehnician a fost selecționer al naționalei U21 a României

Momentul de reculegere se va ţine înaintea partidelor din această etapă, în competiţiile Superliga, Liga 2 şi Liga 3.

Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, Florin Marin a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a strâns peste 280 de meciuri, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 şi Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Naţională Under 21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.