Momente de groază trăite de cea mai valoroasă voleibalistă a României: „Au scos armele, ne-au ameninţat pe toţi”

Cristina Pîrv, cea mai valoroasă voleibalistă română din toate timpurile, a descris momentele de groază trăite când evolua în Brazilia.

„Au scos armele, ne-au ameninţat pe toţi”, a povestit Cristina Pîrv

Ea a jucat 4 sezoane în America de Sud, toate la Minas Clube, între 1997 și 2002, cu pauză de un an. „Cât am activat ca jucătoare de volei în Brazilia, o condiţie pe care am pus-o a fost aceea de a primi o maşină blindată. Gradul de infracţionalitate acolo este la tot pasul.

Te poţi trezi oriunde, la orice trecere semaforizată, pe stradă, cu pistolul pus la tâmplă sau cu o armă îndreptată împotriva ta.

Mi s-a întâmplat şi mie o dată acest lucru. Pe la ora 15:00, mergeam la o clinică. Îmi aduc aminte că m-am dat jos din maşină, m-am îndreptat spre recepţia clinicii şi am văzut că în spatele meu sunt doi tipi destul de ciudaţi. Iniţial, am crezut că merg şi ei la acea clinică.

La recepţie, au scos armele şi ne-au ameninţat pe toţi cei cei care eram acolo. Eram vreo 6-7 persoane. Ne-au dus pe toţi într-o cameră şi a rămas cu noi doar unul dintre atacatori. Ne-a cerut banii.

Eu am vrut să-i dau poşeta cu totul, dar a cerut doar banii şi bijuteriile pe care le aveam. Eu purtam un ceas Cartier, din aur. Era un ceas pe care-l aveam de vreo 15 ani.

S-a uitat la el, după ce-mi luase toţi banii şi, evident, că mi l-a luat. Mi-a luat şi cheia maşinii, dar mi-a spus că după două ore o voi găsi. Şi aşa s-a întâmplat.

Am găsit-o în faţa unui magazin, dar maşina era lovită. În Brazilia, evident că se consumă droguri. Eu am stat tot timpul departe de astfel de tentaţii”, a spus ea pentru Orange Sport.

Cristina Pîrv a înființat echipa ACS Volei Turda „Cristina Pîrv” în 2019. După doi ani a promovat în Divizia A1, dar a retrogradat după un sezon. Lipsa de implicare a autorităților locale a determinat-o să desființeze echipa în august 2022. În prezent, deţine în Cluj-Napoca Academia de colei „Pîrv 19”.

Cristina Pîrv a devenit campioană cu Dinamo în 1989, dar a mai câștigat titlul național în Brazilia în 2002 și în Franța în 2005, an în care a câștigat și Cupa Franței.

Mai are în palmares CEV Cup în 2003 și 2006, plus Cupa Italiei (2004) și Supercupa Italiei (2005), toate cu aceeași echipă, cu Novara.