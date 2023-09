Momentul care ar fi putut întoarce finala US Open. Medvedev, despre duelul cu Djokovici: „Am simțit că l-am dominat”

Daniil Medvedev a ratat șansa câștigării celui de-al doilea Grand Slam din carieră, rusul fiind învins în finala US Open 2023 de Novak Djokovic (scor 6-3, 7-6(5), 6-3). La finalul partidei de pe Arthur Ashe, Daniil a vorbit despre momentul care ar fi putut schimba totul.

La 1-0 la seturi pentru Nole, Medevedev a avut o minge de set în a doua manșă. Totul a venit la 6-5 în favoarea sa, pe serviciul lui Djokovic.

Daniil a avut o minge de set, dar pe care a judecat-o greșit, așa după cum chiar el recunoaște. „Ar fi trebuit să câștig al doilea set. Am avut un passing clar pe care trebuia să îl joc în lung de linie, dar am făcut-o în cross. Am avut două variante și am ales-o pe cea greșită.

Păcat că nu am câștigat al doilea set, pentru că am simțit că am fost deasupra lui, că l-am dominat. Dar acesta este tenisul.

Per total, nu am făcut cel mai bun meci al meu. Am jucat la un nivel extraordinar cu Alcaraz, am făcut poate cea mai bună partidă din viața mea. Dar nu am cum să joc mereu la acel nivel.

Sunt regrete, desigur, dar există alte 23 de cazuri în care jucătorii care l-au întâlnit pe Djokovic în finalele de Grand Slam au regrete” – Daniil Medvedev, citat de Eurosport.