Momentul care i-a schimbat cariera lui Ciprian Marica: ”Ridică-te, asta e Germania!”

Ciprian Marica a reușit să evolueze în cariera lui la echipe puternice din Germania. El a dezvăluit momentul care i-a schimbat cariera când evolua în Bundesliga.

”Mentalitatea, în primul rând, aici am avut de suferit. Nu eram pregătit de un joc atât de dur, de oameni atât de duri. Aici mă refer la faptul că încă de la primele antrenamente mă loveam, mi-a pus cineva la un moment dat o barieră, un cot în gât și am căzut și așteptam să vină doctorul, să vină antrenorul să mă ridice, să mă întrebe: ‘ce ai? ce ai pățit? cum te-ai lovit?’ și antrenorul de la distanță mi-a zis: ‘ridică-te, asta e Germania’. Nu venea nimeni la mine, nu vine nimeni să mă întrebe cum mă simt? Lucru care m-a făcut să plec capul puțin, să am dubii.

Începusem să îmi fac scenarii. Era clar, nu eram pregătit pentru Germania la vremea respectivă”, a dezvăluit Marica, la sport.ro.