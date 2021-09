Momentul complicat peste care a trebuit să treacă Halep în duelul cu Rybakina: „Asta i-am spus lui Darren”

Simona se pregătește pentru duelul cu Elina Svitolina din optimile de finală ale US Open, însă românca nu poate uita cât de greu i-a fost să ajungă în această fază a competiției.

Numărul 13 WTA a trecut de reprezentanta Kazakhstanului după o confruntare de trei seturi în care s-a întrebuințat serios pentru victorie. Mai ales că în debutul actului decisiv și-a pierdut serviciul.

„Am fost super stresată în startul meciului și i-am spus lui Darren că dreapta mea este ‘moartă!’. Nu simțeam deloc loviturile de forehand, din cauza emoțiilor și a stresului. Am fost puțin amețită, dar am luptat, iar victoria aceasta mi-a dat mare încredere.

Îmi regăsesc ritmul, dar și spiritul de luptă. Acum mă simt mai în siguranță atunci când intru pe teren. Sunt conștientă că fiecare meci este o luptă, iar dacă sunt sănătoasă îmi pot face jocul meu obișnuit!”, a fost mărturisirea Simonei la conferința de presă ce a urmat jocului.

Românca de 29 de ani se va duela pentru a 11-a oară în circuitul feminin cu ucraineanca Svitolina. Iar până acum bilanțul este egal, câte 5 victorii pentru fiecare dintre combatante. Parcursul de la US Open are darul de a-i liniști pe fanii Simonei după perioada plină de accidentări pentru constănțeancă. Chiar și Simona a confirmat că din punct de vedere fizic se simte mult mai bine. În ciuda unor probleme la umăr cu care s-a confruntat în partida precedentă.

„Ei bine, mi-am șters din minte accidentarea la gambă! Acum sunt bine, nu mai am dureri în acea zonă. Am lucrat din punct de vedere mental pentru a uita acel moment, pentru că aveam unele temeri. Acum mă simt mai puternică, iar corpul meu începe să fie ca înainte. Simt că am mai multă forță în picioare”, a încheiat Halep.