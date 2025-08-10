Momentul de cumpănă din copilăria lui Alex Musi: “O săptămână am vrut să dau de familia mea şi nu mi-a răspuns nimeni!”

Alexandru Musi nu a avut din totdeauna o viață liniștită și plină de succes. Jucătorul „câinilor” a povestit un moment nu tocmai plăcut de la vârsta de 13 ani.

Copilăria lui Alexandru Musi, marcată de un moment de cumpănă

Alexandru Musi este omul momentului în fotbalul românesc, după prestațiile din startul acestui sezon la Dinamo, încununate cu un gol chiar în poarta FCSB-ului în derby-ul câștigat de „câini” cu 4-3.

După ce a povestit cum s-a transferat de la FCSB la Dinamo, tânărul fotbalist a făcut o dezvăluire din copilăria sa. Totul s-a petrecut când avea doar 13 ani și se afla într-un cantonament cu ceilalți juniori de la formația „roș-albastră”.

„Da, eram în Italia (n.r. – când și-a pierdut bunicul), eram într-un turneu cu FCSB-ul (n.r. – U13, în 2017). O săptămână am încercat să dau de familia mea și nu mi-a răspuns absolut nimeni.

Mi-a răspuns doar tata, de câteva ani. A răspuns doar tata de câteva ori și mama sau fratele meu, în rest nu îmi răspundea nimeni la telefon. Bunicul era din partea tatălui.

„Mi s-a părut ciudat, dar nu mă gândeam la ceva rău”

Și n-a vrut să zică nimeni. Antrenorul meu, care era pe atunci, da, știa, l-a sunat tata și i-a spus, dar mie nu mi s-a spus nimic. Și am aflat doar când am ajuns la aeroport, când m-am întors în România.

Sincer, nu mă gândeam, eram la 13 ani, chiar nu m-am gândit la ceva rău. Am vorbit cu tata de câteva ori, am reușit să dau de tata, dar cu mama, cu fratele meu, n-am vorbit deloc o săptămână. Mi s-a părut ciudat, dar nu mă gândeam la ceva rău”, a spus Alexandru Musi, la Fanatik.