Face senzație în Liga 1, dar lucrurile nu au fost dintotdeauna așa: „Am vrut să mă las de tot!”

Alexandru Albu a fost achiziționat definitiv de Rapid de la Concordia Chiajna, pentru 150.000 de euro, după ce inițial era doar împrumutat.

Înainte, Victor Angelescu a plătit alți 50.000 de euro în prima parte a stagiunii pentru împrumutul inițial al mijlocașului de 28 de ani.

Cu toate că acum a ajuns să aibă o cotă de piață în valoare de 1,2 milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com, Albu a avut de tras mult până să ajungă să fie unul dintre cei mai apreciați jucători din Liga 1 și să îmbrace tricoul primei reprezentative a României.

Mijlocașul defensiv a povestit a trecut prin momente grele, în care voia să renunțe la fotbal. Ar fi devenit bucătar, având și studii de specialitate în domeniu. Însă, trecând peste timp, a ajuns să unul dintre cei mai valoroși componenți ai Rapidului, echipă ce are ca obiectiv calificare în play-off-ul Ligii 1.

”Am vrut să mă las de tot! Am zis că ori plec, ori încep ceva, am diplomă de bucătar. Ajutor de bucătar, ce puteam (râde). Nu puteam să mă duc la o școală sportivă, nu mă primeau din mers. Eu ori jucam la Chiajna, ori mă mutam, nu m-a interesat așa mult școala, voiam să joc fotbal. Am zis să fac o școală profesională, mi-au cerut să-mi aleg o meserie și am ales bucătăria.

Știu să fac câteva chestii prin bucătărie, nu mă bag să gătesc în cantonament. Acasă o las pe soție să gătească. Soția mi-a spus că am muncit atâta, ne-am chinuit și să nu dau cu piciorul. A avut dreptate”, a declarat Albu, pentru Digi Sport.