Monegascul Valentin Vacherot a urcat pe locul 40 ATP după ce s-a impus la Shanghai

Tenismanul monegasc Valentin Vacherot a reușit un salt impresionant de 164 de locuri, până pe poziția a 40-a, în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat, duminică, turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China).

Carlos Alcaraz rămâne pe primul loc în lume

Adversarul său din finală, nimeni altul decât vărul său Arthur Rinderknech, a urcat și el spectaculos, 26 de locuri, francezul fiind acum pe poziția a 28-a în lume.

Dacă Vacherot (26 ani) este în premieră în top 100 mondial, Rinderknech înregistrează și el cea mai bună clasare din carieră (până acum era locul 42).

Carlos Alcaraz, care a renunțat la turneul din China, rămâne pe primul loc în lume, cu un avans de 1.340 de puncte față de rivalul său italian Jannik Sinner, nevoit să abandoneze în turul al treilea la Shanghai.

Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, învins în turul al treilea Rinderknech la Shanghai și aflat la peste 4.000 de puncte de Sinner.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, săptămâna aceasta pe 276, după o urcare de patru poziții.

Victor Cornea se menține cel mai bine clasat român la dublu, deși a coborât cinci locuri, fiind acum pe locul 139.