Monica Niculescu a ajuns în sferturile probei de dublu la Guangzhou

Perechea româno-americană de tenis alcătuită din Monica Niculescu și Sabrina Santamaria s-a calificat în sferturile probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Guangzhou.

Următoarele adversare sunt Eudice Chong și En-Shuo Liang

Întrecerea din China este dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, iar cele două s-au impus cu 3-6, 6-0, 10-6 în fața cuplului Dominika Salkova (Cehia), Ella Seidel (Germania).

Niculescu și Santamaria, favoritele numărul trei, au obținut victoria după 66 de minute de joc.

Inițial cuplul româno-american trebuia să joace în primul tur cu Anna Bondar (Ungaria) și Veronika Erjavec (Slovenia), dar au declarat forfait după o accidentare abdominală a slovenei.

Niculescu și partenera sa și-au asigurat un cec de 2.540 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu. În sferturi, ele vor înfrunta cuplul Eudice Chong (Hong Kong)/En-Shuo Liang (Taiwan).